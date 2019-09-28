2019-09-28T16:00:28+03:00
Происшествия

Зверски расправившийся с женой в Северной Осетии мужчина дважды нарушал домашний арест

Об этом официально заявили в УФСИН
Полина ШАПОШНИКОВА
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Житель Северной Осетии, с особой жестокостью убивший бывшую жену, дважды нарушал домашний арест.

В УФСИН по Северной Осетии рассказали новые подробности в деле Вадима Техова. Мужчина находился под домашним арестом, пока следствие занималось доказательством его вины в причинении вреда здоровью знакомого. Электронный браслет должен был следить за передвижениями мужчины. И Техов дважды покидал свой дом, о чем были уведомлены правоохранители.

Нарушения произошли 13 и 18 сентября. Как раз тогда он отправился к экс-супруге. Сотрудники ведомства направились по месту его жительства, которые и установили, что в квартире Техова не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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