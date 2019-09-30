Кадыров вышел на пикет в Дагестане

СЕГОДНЯ 15:42 2019-09-30T16:21:49+03:00

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В Махачкале горожане устроили пикет в поддержку Дагира Хасавова. Его организовали общественные деятели, а также предприниматель и историк Абдулнасыр Кадыров. Пикетирующие уверены, что Хасавов - защитник мусульман в Москве.

Напомним, адвоката задержали по делу бывших руководителей Дагестана. Юристу грозит до семи лет лишения свободы по двум статьям: по первой части 294 статьи (воспрепятствование правосудию) и четвертой части 309 статьи (принуждение к даче показаний). Как уверяет следствие, Хасавов мешал правосудию.

Однако это не самая большая выходка адвоката. Однажды, выступая за шариатские суды, он пообещал утопить Москву в крови, если эту идею не введут.

ИСТОЧНИК KP.RU