Ингушских правоохранителей заподозрили в халатности после побега обвиняемого из-под конвоя
Выяснилось, что мужчину оставили в незапертом автомобиле
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В Ингушетии возбудили уголовное дело против правоохранителей, из-за халатности которых из под конвоя сбежал арестованный. Выяснилось, что мужчину оставили в незапертом автомобиле.
Напомним, что 2 октября в Ингушетии произошла перестрелка между сотрудниками ФСИН: сотрудника следственного изолятора серьёзно ранил неназванный коллега.
Причины нападения выясняются, а пострадавший находится в больнице в стабильно тяжёлом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU