Ингушских правоохранителей заподозрили в халатности после побега обвиняемого из-под конвоя

СЕГОДНЯ 18:29 2019-10-04T18:29:39+03:00

Выяснилось, что мужчину оставили в незапертом автомобиле

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В Ингушетии возбудили уголовное дело против правоохранителей, из-за халатности которых из под конвоя сбежал арестованный. Выяснилось, что мужчину оставили в незапертом автомобиле.

Напомним, что 2 октября в Ингушетии произошла перестрелка между сотрудниками ФСИН: сотрудника следственного изолятора серьёзно ранил неназванный коллега.

Причины нападения выясняются, а пострадавший находится в больнице в стабильно тяжёлом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU