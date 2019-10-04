Ессентукская тхэквондистка стала первой в Европе

СЕГОДНЯ 20:11 2019-10-04T20:11:25+03:00

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Накануне в испанском Марина д'Оре подвели итоги первенства Европы по тхэквондо. Более 500 юниоров из 45 стран мира три дня состязались за звание «лучшего» в своей весовой категории.

В составе сборной России честь страны и родного города защищала юная ессентучанка Арина Лебедева. Воспитанница СШОР по единоборствам уже получила звание кандидата в мастера спорта, поэтому 5 сложных поединков в Испании девушка провела блестяще.

Выход в финал в весовой категории до 47 кг открыла победа над тхэквондисткой из Турции. В полуфинал Арина вошла после удачного спарринга с хорваткой. Безусловная победа и заслуженное 1-е место ессентучанка получила также после встречи с представительницей Хорватии.

Право представлять Россию на международной арене тхэквондистка из курортного города получила благодаря победе в международном турнире в Турции. Арина Лебедева уже 8 лет в спорте. Единоборства стали для девушки не просто хобби. В победной копилке у ессентучанки звания трехкратной чемпионки края, СКФО, заслуженный грант главы города.

Тренер юного борца Виктор Ким уверен в настоящем таланте своей ученицы, которая благодаря своему упорству, точности и скорости еще не раз прославит Ессентуки на самом высоком уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU