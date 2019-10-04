2019-10-04T20:11:25+03:00
Общество

Ессентукская тхэквондистка стала первой в Европе

Арина Лебедева блестяще провела все поединки
Поделиться:
Арина Лебедева из Ессентуков выиграла первенство Европы.Арина Лебедева из Ессентуков выиграла первенство Европы.
Изменить размер текста:

Накануне в испанском Марина д'Оре подвели итоги первенства Европы по тхэквондо. Более 500 юниоров из 45 стран мира три дня состязались за звание «лучшего» в своей весовой категории.

В составе сборной России честь страны и родного города защищала юная ессентучанка Арина Лебедева. Воспитанница СШОР по единоборствам уже получила звание кандидата в мастера спорта, поэтому 5 сложных поединков в Испании девушка провела блестяще.

Выход в финал в весовой категории до 47 кг открыла победа над тхэквондисткой из Турции. В полуфинал Арина вошла после удачного спарринга с хорваткой. Безусловная победа и заслуженное 1-е место ессентучанка получила также после встречи с представительницей Хорватии.

Право представлять Россию на международной арене тхэквондистка из курортного города получила благодаря победе в международном турнире в Турции. Арина Лебедева уже 8 лет в спорте. Единоборства стали для девушки не просто хобби. В победной копилке у ессентучанки звания трехкратной чемпионки края, СКФО, заслуженный грант главы города.

Тренер юного борца Виктор Ким уверен в настоящем таланте своей ученицы, которая благодаря своему упорству, точности и скорости еще не раз прославит Ессентуки на самом высоком уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выстреливший в коллегу сотрудник ФСИН задержан в Ингушетии
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Ессентуках одевают в яркие цвета
Пожар сорвал репетицию в театре оперы и балета во Владикавказе
Не уследивший за Теховым инспектор УФСИН заподозрен в халатности
Ингушских правоохранителей заподозрили в халатности после побега обвиняемого из-под конвоя
Видео: В Дербенте приняли на работу робота
Дагестанская спортсменка вошла в число лучших регбистов десятилетия в мире
«Пошути мне ещё тут»: Дагестанский студент не поделил стул с одногруппником и изрезал его
Тело утопленника вытащили из пруда на Ставрополье
Фестиваль косплея в Ставрополе пройдет под лекции резидентов Сколково
Дом для сирот рассыпался на глазах: на Ставрополье осудят подрядчика
В Ставрополе змея атаковала машину
Нелегальный коньячный завод ликвидировали в КБР
Женщина в КЧР печатала дома на цветном принтере деньги
Студент в Ставрополе припарковал авто в сквере
Ставропольский бизнесмен взял 10 млн кредита по липовым документам
В Изобильном откроют первую в крае площадку для детей-инвалидов