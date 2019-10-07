Кадыров подарил квартиру брату и сестре, которые искали друг друга 24 года
Напомним, история брата и сестры Сулеймановых, которые искали друг друга 24 года, тронула многих россиян. Пятилетнего Расула одного, укутанного в одеяле, нашли на военной дороге в Дагестане в середине 1990-х годов.
Найти родных не удалось, и малыша отправили в детский дом в Махачкалу. Там одинокий Расул жил и вырос, не подозревая, что его дом и родные, близко.
Молодой кавказец несколько раз становился героем программы «Жди меня». Как оказалось, сестра Расула — Алина, 1989 года рождения, после трагедии, которая случилась с мамой, также оказалась в Киселевском интернате.
В 2004 году Алина через передачу «Жди меня» пыталась найти мать и брата. Алина тогда нашла бабушку и дядю. Родные рассказали, что маму Алины звали Разият Сулейманова. В 1995 году Разият с дочерью и сыном Расулом приехала в Чечню повидать родных, но когда начались боевые действия, в спешке забрала детей и уехала.
Больше их никто не видел. Наконец в сентябре этого года родные встретились в эфире федеральной программы. А на днях брата и сестру Сулеймановых пригласили на торжественный концерт по случаю 201-летия Грозного.
Рамзан Кадыров вспомнил эпизод из прошлого, когда первый президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров услышал историю Алины.
— Я помню, еще в 2003 году Ахмат-Хаджи Кадыров отправил к ней человека и сказал: «Если ты не найдешь свою семью, я тебя удочерю».
После этого Рамзан Кадыров вручил семье ключи от квартиры в Грозном.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Брутальный чеченец зарыдал»: Брошенный на военной дороге мальчик нашел свою семью
Юноша помнил, что у него были родители, но где они, и как там получилось, что он остался брошенным на дороге, никто не знал (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU