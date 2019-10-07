В единственном в Дагестане приюте для матерей установили тревожную кнопку

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-07T11:48:33+03:00

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В первом в Дагестане приюте для женщин, попавших в трудную ситуацию, наконец —то установили новую дверь и тревожную кнопку.

Напомним, что дверь центра несколько месяцев назад выбил муж одной из женщин. Со словами: «Марьям, выходи, или я тебя убью!» мужчина выломал замок железной входной двери и ворвался в реабилитационный центр.

В спешке, разыскивая свою жену, одну за другой, открывая двери комнат, выкрикивал имена супруги и детей.

В это время испуганная женщина и одна из волонтеров приюта прятались в спальне. Дойдя до комнаты, мужчина стал дергать за ручку, но отчаянные жительницы приюта держали дверь с внутренней стороны. Тогда разъяренный мужчина вошел в соседнюю спальню, где находились дети.

Малышей он забрал, но заставить вернуться сбежавшую от побоев жену не смог.

По словам руководителя центра Евгении Величкиной, теперь благодаря стараниям многих людей в приюте стало находиться безопасно.

—Теперь мы с уверенностью можем сказать, что обеспечиваем безопасность всем поступившим к нам женщинам и детям, —добавила Евгения.

ИСТОЧНИК KP.RU