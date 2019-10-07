Жители поселка сделали подарки руководству Минвод

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-07T12:54:07+03:00

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Жители многоквартирного дома № 23 по улице Ротенко в поселке Первомайский сегодня собрались во дворе, чтобы принять участие в торжественном мероприятии, посвященном окончанию работ по благоустройству прилегающей к дому территории.

В гости к жильцам в этот вечер приехал и глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев. Как отметил руководитель муниципалитета, преображение двора многоквартирного дома стало возможным благодаря участию в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».

- Сегодня мы открываем 42-ю дворовую территорию, которую мы отремонтировали по проекту комфортной городской среды за последние пять лет. Это та работа, которую каждый из нас может увидеть, и каждый из вас в ней принимал участие, - отметил Сергей Юрьевич, добавив, что благоустройство дворовых территорий продолжится и далее: и не только в городе, но и в поселениях округа.

Также, говоря о перспективах, глава МГО проинформировал собравшихся о том, что в будущем году в Первомайском появится большая спортивная площадка, а немного позже планируется создать в поселке и собственный сквер, где с удовольствием будут отдыхать мамы с детьми, пенсионеры.

Сергей Перцев поблагодарил жителей поселения и депутата Совета депутатов Минераловодского горокруга Сергея Прокофьева за неравнодушие к месту, где они проживают, и за активное участие в жизни всего муниципалитета. Поблагодарили, в свою очередь, жильцы и самого Сергея Юрьевича Перцева.

По словам старшей по дому Валентины Михайловны Скуповой, и глава округа, и его заместитель Денис Янаков, и все причастные к благоустройству специалисты всегда оставались на связи, выслушивая пожелания жителей и находя возможности, чтобы эти желания жильцов претворить в жизнь.

Завершилась же торжественная часть награждением благодарственными письмами и презентами от жильцов дома № 23 и небольшим концертом, после чего для юных минераловодцев в обновленном дворе были показаны мультфильмы.

ИСТОЧНИК KP.RU