2019-10-07T13:02:20+03:00
Общество

Сбербанк завершил внутреннее расследование

В банке выявили канал утечки данных учетных записей по кредитным картам клиентов
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В результате внутреннего расследования Служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами 4 окттября выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях. Были собраны и задокументированы необходимые улики для доказательства совершенного преступления.

Вчера сотрудник дал признательные показания, и в настоящее время представители правоохранительных органов осуществляют с ним процессуальные действия. Угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка, о чем было сообщено в пресс-релизе банка 03.10.2019) отсутствует. Во всех случаях угрозы для сохранности средств клиентов банка не было.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

- От себя лично и всей команды Сбербанка хочу еще раз принести глубокие извинения 200 нашим клиентам за произошедшее и всем нашим клиентам за доставленные переживания. Мы сделали серьезные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа к работе наших систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора. Хочу поблагодарить всех наших клиентов за веру в нас и доверие, а также сотрудников Службы безопасности банка, нашего дочернего предприятия «Бизон» и правоохранительных органов за четкую и слаженную работу, которая позволила в течение считанных часов раскрыть преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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