Эксперт прокомментировала переименование на Ставрополье городских округов в муниципальные

СЕГОДНЯ 16:46 2019-10-07T16:46:51+03:00

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- Законопроект, предложенный губернатором, направлен на то, чтобы привести краевое законодательство в соответствие с требованием новой редакции Федерального закона, которая устанавливает новые требования к городским муниципальным округам. Форма управления в муниципальных округах Ставрополья сохранится.

Законодательная инициатива о преобразовании городских округов в муниципальные не повлияет и не изменит принципов и форм управления в муниципальных образованиях Ставрополья. Термин «муниципальный округ» введен федеральным законодательством впервые, а, следовательно, мы получили возможность привести статус наших муниципалитетов в соответствие со здравым смыслом, и не называть их все городскими округами, если по сути они такими не являются.

Непонятно, почему эта законодательная инициатива вызвала такой ажиотаж, ведь она дает муниципалитетам право переименоваться, а не обязывает их сделать это. Решение о преобразовании районов принимается органом местного самоуправления поселенческого уровня. И федеральный законодатель в этом году впервые внес норму, согласно которой район не может быть преобразован в муниципальный округ, если хоть одно муниципальное образование не проголосует за это.

Раньше такие вопросы решались большинством. Вновь введенная норма закона не только не ставит под сомнение местное самоуправление, но укрепляет ее и дает широкие права каждому селу, поселку, хутору или аулу. В ответ на суждения «экспертов» в СМИ, ставящих под сомнение будущее местного самоуправления в крае, скажу, что именно по инициативе Ставропольского края в федеральный закон впервые внесены изменения, наделяющие территориальные отделы правом первичного воинского учета и осуществления нотариальных действий.

Нас услышали. И теперь эта норма позволяет сохранить рабочие места в поселениях и создает более комфортные условия для жителей, которым теперь не надо ездить в районные центры за каждой подписью нотариуса. Административные комиссии не заменят органы местных самоуправления в муниципальных округах.

Такие комиссии сегодня и так существуют и работают в каждом муниципалитете, в том числе городских округах в виде отделов по работе с населением. Их задача - следить за составлением протоколов в рамках Административного кодекса. Но их работа не имеет отношения к управлению территорией. И те, кто утверждают, что комиссии сменят местное самоуправление, либо не понимают, как местное самоуправление устроено на низах (в селах, аулах), либо зачем-то пытаются создать негативный фон вокруг законопроекта о преобразовании территорий.

Территориальные подразделения органов местного самоуправления продолжат свою работу и после переименований городских округов в муниципальные. Обсуждаемый законопроект не повлечет даже временной отставки главы в период переименования, по сути это только смена бланков.

ИСТОЧНИК KP.RU