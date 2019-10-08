Сбербанк и Минкавказ России проведут серию обучающих семинаров

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-08T10:39:09+03:00

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В Ставрополе состоялся первый образовательный семинар для представителей органов власти и бизнеса «Реализация государственных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства».

Аналогичные семинары состоятся до 14 ноября в городах Северного Кавказа: Махачкале, Черкесске, Владикавказе, Магасе и Назрани, Грозном и Нальчике. Организаторами образовательного проекта выступают Сбербанк и Министерство РФ по делам Северного Кавказа.

Основные задачи проекта - информирование о программах поддержки, создание общего информационного поля и повышение уровня компетенций среди представителей местного бизнеса и органов власти. В семинарах примут участие представители Минкавказа России, Сбербанка, органов исполнительной власти субъектов СКФО и местного самоуправления, предприниматели.

Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка:

- Сбербанк - активный участник и организатор региональных отраслевых форумов и деловых мероприятий образовательного характера. Мы сотрудничаем в Ставропольском крае с более чем 44 тысячами представителями малого и микробизнеса. Наша задача - помогать партнерам развивать собственный бизнес, используя необходимые банковские решения и продукты.

Сослан Абисалов, директор Департамента инвестиционных проектов Минкавказа России:

- Малое и среднее предпринимательство - основа экономики Северо-Кавказского федерального округа. На развитие реального сектора экономики направлены усилия как федеральных, так и региональных властей. В частности, национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» перед макрорегионом поставлена амбициозная задача по значительному увеличению объема консолидированной финансовой поддержки, оказываемой субъектам МСП. Образовательные семинары Сбербанка - важный шаг в направлении повышения доступности финансовых ресурсов для предпринимателей Северного Кавказа.

ИСТОЧНИК KP.RU