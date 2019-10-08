На Ставрополье могут включить отопление раньше срока
В минЖКХ Ставрополья объяснили, что при включении отопления руководствуются прогнозом погоды. По правилам, в течение 5 дней среднесуточная температура должна быть ниже 8 градусов.
Но обязанности выдерживать пятидневный срок уже нет. Достаточного одного холодного дня и прогноза погоды, согласно которому температура должна понижаться.
По заявке руководства в некоторых школах школах, детсадах и больницах края отопление включили досрочно.
Готовность объектов ЖКХ края составляет 99%.
Паспорт готовности к предстоящему осенне-зимнему периоду первым получил Ставрополь.
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ИСТОЧНИК KP.RU