На Ставрополье могут включить отопление раньше срока

СЕГОДНЯ 14:57 2019-10-08T14:57:41+03:00

Не обязательно ждать 5 дней, в течение которых температура воздуха будет ниже 8 градусов

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В минЖКХ Ставрополья объяснили, что при включении отопления руководствуются прогнозом погоды. По правилам, в течение 5 дней среднесуточная температура должна быть ниже 8 градусов.

Но обязанности выдерживать пятидневный срок уже нет. Достаточного одного холодного дня и прогноза погоды, согласно которому температура должна понижаться.

По заявке руководства в некоторых школах школах, детсадах и больницах края отопление включили досрочно.

Готовность объектов ЖКХ края составляет 99%.

Паспорт готовности к предстоящему осенне-зимнему периоду первым получил Ставрополь.

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ИСТОЧНИК KP.RU