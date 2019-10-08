В Дагестане после отравления водой с фекалиями провели иммунизацию детей

СЕГОДНЯ 16:40 2019-10-08T16:40:53+03:00

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Более 100 маленьких жителей дагестанского села Новые Викри получили препарат для профилактики инфекций.

Напомним, ранее дети в этом селении отравились водой с фекалиями. На сегодняшний день, в районной больнице остаются шесть малышей.

Маленькие пациенты идут на поправку. А в самом селе ввели запрет на использование водопроводной воды до устранения источника инфекции. Необходимую питьевую воду селянам привозят на машинах.

Сообщается, что в основном препарат дали детям, контактировавшим с отравившимися. Работа по иммунизации среди жителей села Новые Викри продолжается. Известно, что новых случаев заболевания острой кишечной инфекцией не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU