В Дагестане после отравления водой с фекалиями провели иммунизацию детей
Более 100 маленьких жителей дагестанского села Новые Викри получили препарат для профилактики инфекций.
Напомним, ранее дети в этом селении отравились водой с фекалиями. На сегодняшний день, в районной больнице остаются шесть малышей.
Маленькие пациенты идут на поправку. А в самом селе ввели запрет на использование водопроводной воды до устранения источника инфекции. Необходимую питьевую воду селянам привозят на машинах.
Сообщается, что в основном препарат дали детям, контактировавшим с отравившимися. Работа по иммунизации среди жителей села Новые Викри продолжается. Известно, что новых случаев заболевания острой кишечной инфекцией не зафиксировано.
ИСТОЧНИК KP.RU