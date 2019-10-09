До конца недели на Ставрополье потеплеет
Температура воздуха прогреется до + 22 градусов
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В Ставропольском крае немного потеплеет, начиная с 10 октября. Если сегодня температура колеблется в пределах +11...+16 градусов, завтра столбик термометра поднимется до +16...+21 градусов, осадков не ожидается. В пятницу 11 октября синоптики краевого Гидрометцентра обещают до +22 градусов тепла. Однако не обойдется без небольшого дождя.
Это означает, что на этой недели централизованное отопление включать не будут.
ИСТОЧНИК KP.RU