До конца недели на Ставрополье потеплеет

СЕГОДНЯ 13:07 2019-10-09T13:09:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставропольском крае немного потеплеет, начиная с 10 октября. Если сегодня температура колеблется в пределах +11...+16 градусов, завтра столбик термометра поднимется до +16...+21 градусов, осадков не ожидается. В пятницу 11 октября синоптики краевого Гидрометцентра обещают до +22 градусов тепла. Однако не обойдется без небольшого дождя.

Это означает, что на этой недели централизованное отопление включать не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU