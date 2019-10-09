«Ничего особенного там нет»: В Ингушетии прокомментировали видео с избитой отцом до полусмерти семилетней девочкой

СЕГОДНЯ 13:17 2019-10-09T13:17:00+03:00

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Напомним, ранее издание КП – Северный Кавказ сообщало, что в сети появилось шокирующем видео, где показывают истерзанную семилетнюю девочку в Ингушетии. В комментариях пользователи писали, что виной всему – отец-тиран.

– Ребенок часто теряет сознание, она вся в синяках, – пишут авторы ролика.

Невозможно смотреть: в Ингушетии родной отец до полусмерти избил семилетнюю девочку.

Этой историей заинтересовались правоохранительные органы Ингушетии. Они выехали по адресу, где проживает семья девочки. Там на самом деле проживал 39-летний отец ребенка. Мужчину доставили в подразделение, где он признался, что избивал семилетнюю дочь.

Как выяснилось, отец не справился с эмоциями из-за того, что девочка легла спать, заперев дверь квартиры, куда он смог попасть в нее только с помощью сотрудников специализированных служб.

Избитую девочку отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка. По ее по результатам правоохранители примут соответствующее процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Инцидент с семилетним ребенком прокомментировали и в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в республике:

– Это обычная семейная ситуация. Там ничего такого из ряда выходящего нет. Там расследовать нечего. Ничего особенного в этой ситуации нет. Нет никакой необходимости для паники.

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ИСТОЧНИК KP.RU