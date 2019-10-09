2019-10-09T14:16:33+03:00
Общество

Сообщница террористов начала рожать прямо на допросе в ФСБ

Силовики доставили женщину в Республиканскую клиническую больницу Кабардино-Балкарии
Антон ШАПОВАЛОВ
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Финансистку ИГ* отпустили с допроса ФСБ в Кабардино-БалкарииФинансистку ИГ* отпустили с допроса ФСБ в Кабардино-БалкарииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Беременная жительница Кабардино-Балкарии чуть не родила прямо во время допроса ФСБ. Когда схватки начались, сотрудники ведомства только приступали к делу, передают в правоохранительных органах.

Вечером 7 октября ее увезли в больницу, где на следующий день, утром, она родила. Сейчас она вместе с ребенком находится в клинике под надзором конвоя.

Новоиспеченную мать подозревают в финансировании деятельности террористов. Как сообщает следствие, она вместе со своим братом с 2015 года собирает деньги, чтобы спонсировать ИГ* и "Имарат Кавказ"*. Семья прикрывалась благотворительностью и работала через социальные сети. В их группе участвовали люди из девяти регионов России.

* Запрещенная в России террористическая организация

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ИСТОЧНИК KP.RU

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