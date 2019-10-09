Рашид Темрезов представил экспозицию Карачаево-Черкесии на «Золотой осени-2019»

СЕГОДНЯ 16:40 2019-10-09T16:40:05+03:00

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Сегодня в российской столице официально стартовал крупнейший в стране агрофорум «Золотая осень», организованный Министерством сельского хозяйства РФ.

- Мы, безусловно, будем оказывать поддержку агропромышленному комплексу и дальше, - сказал на открытии премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, России предстоит сделать многое, чтобы сельскохозяйственный сектор стал более высокотехнологичным и конкурентным.

- Более того, нам предстоит еще многое сделать, чтобы сельское хозяйство в нашей стране стало высокотехнологичным, продуктивным и, конечно, конкурентоспособным, - подчеркнул премьер.

Затем Дмитрий Медведев наградил лучших аграриев cтраны и осмотрел 11 региональных экспозиций.

Выставочный павильон Карачаево-Черкесии премьер-министру России представил глава республики Рашид Темрезов. Он рассказал об основных направлениях развития АПК региона, одним из которых является садоводчество. Компанией «Сады Карачаево-Черкесии» уже заложено более 200 га яблоневых и грушевых садов интенсивного типа, которые уже плодоносят.

- При поддержке Минсельхоза России в последние годы мы активно развиваем садоводство. В этом году пошли по пути развития сельхозкооперации - в 50 сельских подворьях в отдалённом районе республики заложены мини-сады интенсивного типа по 230 яблонь на каждом участке. Это серьезно решает вопрос самозанятости населения. Сейчас хотим продолжить эту практику в других районах республики. Прошу Вас поддержать нас мерами поддержки сельхозкооперации», - отметил глава республики.

Председатель правительства проект по мини-садам поддержал, назвав его хорошим примером развития малых форм хозяйствования, кооперации, которая по его словам в какой-то период была несправедливо неактуальна.

Экспозицию Карачаево-Черкесии также посетил полпред Александр Матовников, вице-премьер Алексей Гордеев, главы субъектов Российской Федерации.

В работе форума приняли участие первый вице-премьер КЧР Эльдар Байчоров и министр сельского хозяйства республики Анзор Боташев, руководители сельхозпредприятий. Свою продукцию на стенде Карачаево-Черкесии представили ведущие сельхозтоваропроизводители региона: «Сады Карачаево-Черкесии», «Аквалайн», «Меркурий-3», «Ресурс», ПР «Пчелопром», ОАО племрепродуктор « Зеленчукский», «Карачаевский пивзавод», ОП филиал ООО «Хладокомбинат», Агрокомбинат «Южный», «ФХ «Фирма Сатурн», «Дары Домбая», «Черкесскхлеб» и другие.

Напомним, в 2018 году КЧР была удостоена Гран-при выставки за эффективную организацию экспозиции и качество выставленной продукции. Кроме того, награды получили сельхозтоваропроизводители региона, которые представили свою продукцию на выставке.

ИСТОЧНИК KP.RU