Дмитрий Медведев дал высокую оценку развитию сельского хозяйства Северной Осетии

СЕГОДНЯ 18:41 2019-10-09T18:41:18+03:00

В рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая начала свою работу сегодня в Москве, председатель правительства РФ посетил выставочный стенд РСО - Алания

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Вместе с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым и министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым премьер осмотрел экспозицию, на которой представлена региональная продукция под брендом «Сделано в Алании», презентованы важные инвестпроекты АПК республики в области садоводства, рыбоводства, фундуководства, производства воды и безалкогольных напитков и другие.

Дмитрий Медведев, осмотрев экспозицию, высоко оценил перспективные направления сельского хозяйства республики. Особое внимание он уделил развитию производства семенного картофеля - условия высокогорья позволяют выращивать в Северной Осетии экологически чистую продукцию.

Кроме того, Дмитрий Медведев и Вячеслав Битаров обсудили перспективы развития рыбоводства, в частности, форелеводства, которое благодаря поддержке руководства республики в настоящее время стремительно набирает обороты.

- Сегодня в отечественное сельское хозяйство активно внедряются передовые технологии, наращивается инвестиционный и экспортный потенциал. Эти позитивные тенденции прослеживаются и в агропромышленном комплексе РСО - Алания. Из года в год увеличиваются объемы производства качественных и конкурентоспособных товаров североосетинских сельхозпроизводителей, – отметил Вячеслав Битаров.

На стенде Северной Осетии представлено всё разнообразие продукции агропромышленного комплекса республики: овощи и фрукты, мясные изделия, мед, орехи, молочная и консервированная продукция, кондитерские изделия, осетинские пироги, безалкогольные напитки, мороженое, грибы, яйцо, семена. Кроме того, установлены лайтбоксы с информацией о приоритетных инвестпроектах, реализованных и реализуемых в сфере АПК, импортозамещения, развития горных территорий.

В делегацию Северной Осетии, которую возглавил Вячеслав Битаров, вошли зампред правительства РСО - Алания - полномочный представитель Республики Северная Осетия - Алания при президенте РФ Борис Джанаев, министр сельского хозяйства и продовольствия РСО - А Казбек Вазиев, руководители сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, главы КФХ, представители научной сферы, органов власти.

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится ежегодно и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Организатор выставки - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

«Золотая осень» является главным аграрным форумом страны более 20 лет, сохраняя лучшие традиции Всесоюзной сельхозвыставки и развивая современные технологии выставочного бизнеса в области АПК. 21-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проходит с 9 по 12 октября 2019 года в Москве на территории ВДНХ.

ИСТОЧНИК KP.RU