2019-10-09T18:41:18+03:00
Общество

Дмитрий Медведев дал высокую оценку развитию сельского хозяйства Северной Осетии

В рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая начала свою работу сегодня в Москве, председатель правительства РФ посетил выставочный стенд РСО - Алания
Поделиться:
Экспозиция Северной Осетии на "Золотой осени-2019".Экспозиция Северной Осетии на "Золотой осени-2019".
Изменить размер текста:

Вместе с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым и министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым премьер осмотрел экспозицию, на которой представлена региональная продукция под брендом «Сделано в Алании», презентованы важные инвестпроекты АПК республики в области садоводства, рыбоводства, фундуководства, производства воды и безалкогольных напитков и другие.

Дмитрий Медведев, осмотрев экспозицию, высоко оценил перспективные направления сельского хозяйства республики. Особое внимание он уделил развитию производства семенного картофеля - условия высокогорья позволяют выращивать в Северной Осетии экологически чистую продукцию.

Кроме того, Дмитрий Медведев и Вячеслав Битаров обсудили перспективы развития рыбоводства, в частности, форелеводства, которое благодаря поддержке руководства республики в настоящее время стремительно набирает обороты.

- Сегодня в отечественное сельское хозяйство активно внедряются передовые технологии, наращивается инвестиционный и экспортный потенциал. Эти позитивные тенденции прослеживаются и в агропромышленном комплексе РСО - Алания. Из года в год увеличиваются объемы производства качественных и конкурентоспособных товаров североосетинских сельхозпроизводителей, – отметил Вячеслав Битаров.

На стенде Северной Осетии представлено всё разнообразие продукции агропромышленного комплекса республики: овощи и фрукты, мясные изделия, мед, орехи, молочная и консервированная продукция, кондитерские изделия, осетинские пироги, безалкогольные напитки, мороженое, грибы, яйцо, семена. Кроме того, установлены лайтбоксы с информацией о приоритетных инвестпроектах, реализованных и реализуемых в сфере АПК, импортозамещения, развития горных территорий.

В делегацию Северной Осетии, которую возглавил Вячеслав Битаров, вошли зампред правительства РСО - Алания - полномочный представитель Республики Северная Осетия - Алания при президенте РФ Борис Джанаев, министр сельского хозяйства и продовольствия РСО - А Казбек Вазиев, руководители сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, главы КФХ, представители научной сферы, органов власти.

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится ежегодно и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Организатор выставки - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

«Золотая осень» является главным аграрным форумом страны более 20 лет, сохраняя лучшие традиции Всесоюзной сельхозвыставки и развивая современные технологии выставочного бизнеса в области АПК. 21-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проходит с 9 по 12 октября 2019 года в Москве на территории ВДНХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ДТП с "ЗиЛом" в Дагестане унесло 3 жизни
За упавший на мальчика шкаф в Ставрополе приговорили директора магазина
Генпрокуратуру не устроила подготовка к отопительному сезону Ростехнадзора в СКФО
Новая канатная дорога появится на горнолыжном курорте «Ведучи» в Чечне
Рашид Темрезов представил экспозицию Карачаево-Черкесии на «Золотой осени-2019»
Сувениром Ставрополья признали керамическое яйцо
Неподкупный пристав на Ставрополье устоял перед взяткой в несколько квартир
Министр ЖКХ Ставрополья застрял в лифте
«Искал секрет успеха, но меня осенило»: Бизнесмен рассказал, как сделал состояние на лотереях
Сообщница террористов начала рожать прямо на допросе в ФСБ
После поездки в Германию экс-мэр крупнейшего города Ингушетии попал в реанимацию
«Ничего особенного там нет»: В Ингушетии прокомментировали видео с избитой отцом до полусмерти семилетней девочкой
До конца недели на Ставрополье потеплеет