Двух дагестанок осудят за убийство насильника зарядкой

СЕГОДНЯ 09:50 2019-10-10T10:26:43+03:00

Одну из девушек мужчина вынуждал взять кредит и отдать ему деньги

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Следственный комитет по Дагестану завершил расследование уголовного дела против двух жительниц Карабудахкентского района Дагестана. Их обвиняют в убийстве мужчины, "заведомо находящегося в беспомощном состоянии", передает пресс-служба ведомства.

Как уверяет следствие, в января этого года 25-летний парень арендовал квартиру в Махачкале. К себе он пригласил бывшую сожительницу, с которой против ее воли занялся сексом. Позже, в ходе разговора, он потребовал от нее взять на себя кредит и отдать деньги ему.

О случившемся девушка рассказала своей родственнице. Они решили вместе убить парня. В один из вечеров девушка пригласила соучастницу к себе в гости. Пока мужчина спал, они связали его руки и задушили зарядкой для телефона.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении.

Девушек будут судить по части 2 статьи 105 УК РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU