Двух дагестанок осудят за убийство насильника зарядкой
Следственный комитет по Дагестану завершил расследование уголовного дела против двух жительниц Карабудахкентского района Дагестана. Их обвиняют в убийстве мужчины, "заведомо находящегося в беспомощном состоянии", передает пресс-служба ведомства.
Как уверяет следствие, в января этого года 25-летний парень арендовал квартиру в Махачкале. К себе он пригласил бывшую сожительницу, с которой против ее воли занялся сексом. Позже, в ходе разговора, он потребовал от нее взять на себя кредит и отдать деньги ему.
О случившемся девушка рассказала своей родственнице. Они решили вместе убить парня. В один из вечеров девушка пригласила соучастницу к себе в гости. Пока мужчина спал, они связали его руки и задушили зарядкой для телефона.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении.
Девушек будут судить по части 2 статьи 105 УК РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU