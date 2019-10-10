Фолдскопы получили в дар от Сбербанка школьники Минераловодского городского округа

СЕГОДНЯ 13:41 2019-10-10T13:41:35+03:00

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Фолдскоп - это карманный бумажный микроскоп, который стимулирует развитие любознательности у детей и способен переключить их интерес от мира виртуального к миру материальному. Всероссийский проект по популяризации фолдскопов «Сделай мир ближе!» запущен Центром популяризации научных знаний «НаукаПресс».

Проект рассчитан на три этапа: тест-драйв, вовлечение участников проекта и проведение масштабной апробации. Проект «Сделай мир ближе!» дополняет программы и проекты Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» по развитию у школьников навыков XXI века. Мобильный микроскоп - фолдскоп - это инструмент, развивающий в детях креативность, критическое мышление, навыки коммуникации и кооперации.

Сбербанк передал школам Минераловодского городского округа Ставропольского края 50 комплектов фолдскопов. Теперь минимум 50 учителей и 2000 учеников из школ региона получили бумажные микроскопы! Торжественная передача фолдскопов школам Минвод состоялась 8 октября в МБОУ Гимназия № 103.

Евгений Смирнов, Региональный директор фокусной территории Пятигорска Ставропольского отделения Сбербанка:

- «Сделай мир ближе!» - всероссийский проект, целью которого являются поддержка и распространение науки, открытой каждому. Благодаря доступному и удобному инструменту для естественнонаучных исследований - фолдскопу, любительской наукой сможет заниматься любой школьник. И такие занятия, возможно, станут для многих детей главным шагом на пути к большим открытиям и изобретениям.

Алексей Рыженко, заместитель главы администрации Минераловодского городского округа:

- Это прекрасная инициатива Сбербанка, и мы искренне рады, что совместно с банком смогли реализовать данный проект. Ведь каждый из нас понимает, что сегодняшний мир, возможно, более чем когда бы то ни было нуждается в пытливых исследователях, изобретательных инженерах и конструкторах. Более того, технологически сложный современный мир требует, чтобы каждый из нас был своего рода исследователем, и мы даем эту возможность нашим детям.

Людмила Безруких, начальник управления образования администрации Минераловодского городского округа:

- Проект, реализованный совместно со Сбербанком, даёт учителям наших школ современные инструменты чтобы организовывать проектную деятельность учеников на достойном уровне. Фолдскопы позволят пробудить интерес детей к исследованию мира, а это необходимо делать, чтобы сделать его ближе и понятнее.

ИСТОЧНИК KP.RU