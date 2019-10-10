СК предъявил обвинения убийце стоматолога в Дагестане
Подозреваемого в убийстве стоматолога в Дербенте арестовали и обвиняют по соответствующей статье 105 УК РФ. Сообщают в пресс-службе СК России:
- Следственными органами 35-летнему жителю города Дербента предъявлено обвинение в совершении преступления по статье УК РФ "Убийство".
Произошел случай, напомним, в начале октября во дворе жилого дома. Представившись пациентом, местный житель вызвал врача-стоматолога и зарезал золотым кинжалом. Полицейским потом он объяснил, что заступился за жену. Которой, якобы, потерпевший угрожал.
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:
Удар кинжалом в сердце - как возмездие: стали известны подробности убийства стоматолога в Дагестане
Преступника задержали [видео]
ИСТОЧНИК KP.RU