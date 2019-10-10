СК предъявил обвинения убийце стоматолога в Дагестане

СЕГОДНЯ 17:54 2019-10-10T17:55:39+03:00

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Подозреваемого в убийстве стоматолога в Дербенте арестовали и обвиняют по соответствующей статье 105 УК РФ. Сообщают в пресс-службе СК России:

- Следственными органами 35-летнему жителю города Дербента предъявлено обвинение в совершении преступления по статье УК РФ "Убийство".

Произошел случай, напомним, в начале октября во дворе жилого дома. Представившись пациентом, местный житель вызвал врача-стоматолога и зарезал золотым кинжалом. Полицейским потом он объяснил, что заступился за жену. Которой, якобы, потерпевший угрожал.

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Преступника задержали [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU