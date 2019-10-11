Бедным жителям Грозного раздали около 13 тонн мяса
На это ушло 70 жертвенных животных
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В Грозном прошла очередная масштабная благотворительная акция. Сироты, люди с инвалидностью, бедные многодетные семьи и нуждающиеся жители чеченской столицы получили около 2500 пакетов халяльного мяса.
На это ушло 70 жертвенных животных.
Инициатором акции стал общественный фонд имени Ахмата Кадырова.
Напомним, несколько тысяч пакетов с курятиной ранее раздали сиротам, людям с ограниченными возможностями здоровья и беднякам в Грозном. Халяльное мясо по домам нуждающихся привозили богословы и добровольцы чеченской столицы поздним вечером.
ИСТОЧНИК KP.RU