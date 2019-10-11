Бедным жителям Грозного раздали около 13 тонн мяса

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-11T11:07:10+03:00

На это ушло 70 жертвенных животных

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В Грозном прошла очередная масштабная благотворительная акция. Сироты, люди с инвалидностью, бедные многодетные семьи и нуждающиеся жители чеченской столицы получили около 2500 пакетов халяльного мяса.

На это ушло 70 жертвенных животных.

Инициатором акции стал общественный фонд имени Ахмата Кадырова.

Напомним, несколько тысяч пакетов с курятиной ранее раздали сиротам, людям с ограниченными возможностями здоровья и беднякам в Грозном. Халяльное мясо по домам нуждающихся привозили богословы и добровольцы чеченской столицы поздним вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU