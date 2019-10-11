2019-10-11T16:50:37+03:00
Общество

Развитие безналичных операций на Юге России обсудили в Сочи

На форуме инновационных финансовых технологий говорили об успешном сотрудничестве Сбербанка, Южного ГУ Банка России и региональных органов власти
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На форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS состоялась рабочая встреча председателя Юго-Западного банка Сбербанка Евгения Титова и начальника Южного ГУ Банка России Евгения Эберенца. Основными темами для обсуждения стали вопросы развития безналичных операций и повышения финансовой доступности на Юге и Северном Кавказе.

Сбербанк играет основополагающую роль в создании инфраструктуры для развития безналичных операций в стране - это самая разветвленная филиальная сеть, включая сеть банкоматов и устройств самообслуживания. Сбербанк сегодня - это 92 млн активных клиентов, из которых 63 млн - это активные пользователи цифровых каналов, 14 тысяч отделений по всей России, более 77 тысяч банкоматов и устройств самообслуживания.

На Юге и Северном Кавказе 1600 филиалов и 10 тыс. банкоматов и устройств самообслуживания Сбербанка, а также более 17 млн активных клиентов. Развивая и обслуживая традиционные сферы безналичной оплаты физических лиц, банк активно проникает и в новые: - эквайринг на транспорте - на сегодняшний день на территории обслуживания успешно реализован проект в 8 городах, а это почти 3,5 тысячи бортов, которые обслуживают 3,7 млн жителей. - создание инфраструктуры безналичных платежей в МФЦ. Уже в 4 из 11 обслуживаемых банком субъектах в МФЦ реализуется возможность для приема безналичной оплаты за услуги, в планах - тираж на все субъекты.

Достижение текущего уровня развития безналичных операций стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Юго-Западного банка Сбербанка с Южным ГУ Банка России и региональными органами власти. Особая роль Центрального банка в данном вопросе - это координация участников рынка по вопросу развития безналичных расчетов в регионе, в рамках которого банк принимает активное участие в реализации совместных проектов по развитию инфраструктуры, повышению финансовой грамотности населения, обмену лучшими практиками.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

- Совместная работа Сбербанка, Южного ГУ Банка России и региональных органов власти - залог дальнейшего успешного развития безналичной инфраструктуры юга и республик Северного Кавказа. Одним из успешных примеров сотрудничества стал проект «Безналичный Дагестан», стартовавший в 1 полугодии 2018 года. По нему уже можно отметить первые результаты: в 1,6 раза увеличился объем безналичного торгового оборота, в 1,5 раза увеличился объем безналичных платежей ЖКХ, а объем платежей за образовательные услуги - в 3 раза. Опыт проекта «Безналичный Дагестан» мы тиражируем на все республики.

Результатом встречи с Южным ГУ Банка России стали договоренности, в рамках которых планируется мероприятия для населения по финансовой грамотности и доступности в сельской местности финансовых услуг. В России в сельской местности проживает 45 млн человек, из них более 50% являются клиентами Сбербанка. На сегодняшний день наряду с традиционными формами обслуживания - офисами и устройствами самообслуживания — банк внедряет новый формат - банковские платежные агенты. Они эффективно используются в небольших населенных пунктах с численностью менее тысячи человек.

Сегодня по стране 2300 агентских точек в 76 субъектах федерации, к концу года цифра увеличится до 3 тысяч. На Юге и Северном Кавказе открыто более 300 агентских точек. Банковскими агентами выступают торговые точки, которые работают с эквайрингом Сбербанка. Предприниматели получают дополнительные бонусы, а население - весь необходимый спектр услуг. Сегодня в наших агентских точках можно снять наличные, совершив минимальную покупку. В дальнейшем перечень операций будет расширен, уже в этом году Сбербанк начнет тестировать новые возможности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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