Видео: "Чеченский Халк" сбил с головы "Рук-Базук" бутылку в стиле Стэтхэма
"Чеченский Халк" решил пощекотать нервы Кирилла Терешина. В одном из торговых центров Москвы блогеры встретились и продолжили летний спортивный челлендж. Видео с ударом Асхаб Тамаев опубликовал на своем аккаунте в Instagram.
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Уроженцу Чечни удалось выполнить трюк очень и очень удачно. Был риск того, что Тамаев мог ударить Терешина. В одном из видеороликов он признался, что ему тяжело поднимать ногу выше головы из-за большого веса. Могли помешать скользкие полы.
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Асхаб Тамаев с недавних пор готовит Терешина к бою с Олегом Монголом. Соперники уже назначили дату боя и место, в котором пройдет поединок.
Тамаев сбивает с головы Терешина бутылку.
ИСТОЧНИК KP.RU