В Ингушетии нашли новый способ экономии электричества

СЕГОДНЯ 12:27 2019-10-14T12:27:22+03:00

Горожане не поддержали идею отключения освещения в спальных районах республики по ночам

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В Ингушетии решили не отключать уличное освещение ночью в спальных районах городов и сельских поселений. Вместо этого власти планируют установить датчики движения на фонарных столбах, чтобы освещение автоматически включалось при появлении человека для экономии электроэнергии.

Напомним, что ранее озвучивалась идея – ради экономии отключать по ночам уличное освещение в спальных районах. Однако некоторые жители неоднозначно восприняли эту идею.

По словам и.о. председателя комитета транспорта, энергетики, связи и информатизации Ингушетии Тимура Евлоева, теперь в уличном освещении будут использоваться энергосберегающие лампы.

– У нас в ночное время редко, когда встретишь на улице людей. Ночных развлекательных заведений у нас нет. Возможно, эта идея будет запущена как пилотный проект в одном из населенных пунктов региона, чтобы оценить уровень экономии, также мы будем использовать энергосберегающие лампы в освещении улиц, – рассказал он журналистам.

ИСТОЧНИК KP.RU