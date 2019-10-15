В Пятигорске стартовал форум «Золотой Витязь»

СЕГОДНЯ 17:01 2019-10-15T18:38:57+03:00

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15 октября в Пятигорске дан старт международному славянскому литературному форуму «Золотой Витязь». В конкурсе семь номинаций: проза, публицистика, детская литература и киносценарии.

А среди участников — прославленные писатели из нашей страны, а также Белоруссии, Австрии, Сербии, Украины, Китая. Но, традиционно, самое интересное для жителей Ставропольского края в масштабном мероприятии - участие мировых звезд.

Подробности и программа мероприятий - здесь.

Литературный форум «Золотой витязь»: программа мероприятий, известные гости, участники 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU