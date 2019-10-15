"Синтоловый качок" пешком идет в Сибирь, чтобы избить местного фрика

СЕГОДНЯ 17:10 2019-10-15T17:16:53+03:00

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Кирилл Терешин уже давно ведет интернет-баталию с сибирским фриком Олегом Монголом. И теперь, когда известна дата боя, он решил дойти до своего оппонента пешком. Хотя бы часть пути.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета 00:00 00:00

- Я иду за тобой, Монгол! - сказал "Синтоловый качок", стоя на трассе средь густого леса. К тому моменту Терешин уже прибыл в Хакасию, где живет сибирский фрик. Вскоре они схлестнутся в бою за подписчиков.

Дата боя уже известна. Осталось только ждать трансляции поединка.

Терешин шагает по Сибири, чтобы дойти до своего соперника.

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ИСТОЧНИК KP.RU