«Черные банкирши» в Нальчике предстанут перед судом за обналичивание 535 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:25 2019-10-16T17:25:40+03:00

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Жительницы Нальчика предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. Они использовали реквизиты, печати и банковские счета десятков коммерческих фирм, открытых на подконтрольных им подставных лиц.

Следствие полагает, что женщины в составе преступного сообщества, действующего с 2016 года, проводили «черные» банковские операции. Заключали фиктивные договоры с фирмами и гражданами на перевод денег, которые поступали на счета «своих» ИП и организаций. Деньги дальше или обналичивались или переводились на другие счета. Незаконный оборот составил около 535 млн рублей.

Члены преступной организации получили таким образом неплохой доход в качестве процентов за свои услуги — больше 16 млн рублей. До этого сообщалось, что лидер преступного сообщества и его активный подельник заключены под стражу, остальные фигуранты дела — под подпиской о невыезде.

Как выяснилось, женщины согласились сотрудничать, что ускорило процесс расследования. Сейчас их уголовные дела переданы в городской суд. А в отношении других членов сообщества расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU