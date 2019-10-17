МВД Дагестана опровергло информацию об обысках в Каспийском суде

СЕГОДНЯ 12:57 2019-10-17T13:01:34+03:00

В ведомстве заявили, что мероприятия были, но они не имеют отношения к суду

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МВД по Дагестану опровергло информацию о том, что в Каспийском городском суде проходили обыски в рамках уголовного дела. Силовики действительно пришли на место, но не из-за работы суда, сообщает пресс-служба ведомства.

- Мероприятия сотрудниками правоохранительных органов проводились, но никакого отношения к деятельности суда они не имели, - говорится в сообщении.

Напомним, в среду вечером стало известно о том, что в Каспийском городском суде проходят обыски. В том числе говорили об изъятии документов из здания. Также уточнялось, что мероприятия проходят в рамках уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU