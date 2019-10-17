МВД Дагестана опровергло информацию об обысках в Каспийском суде
МВД по Дагестану опровергло информацию о том, что в Каспийском городском суде проходили обыски в рамках уголовного дела. Силовики действительно пришли на место, но не из-за работы суда, сообщает пресс-служба ведомства.
- Мероприятия сотрудниками правоохранительных органов проводились, но никакого отношения к деятельности суда они не имели, - говорится в сообщении.
Напомним, в среду вечером стало известно о том, что в Каспийском городском суде проходят обыски. В том числе говорили об изъятии документов из здания. Также уточнялось, что мероприятия проходят в рамках уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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