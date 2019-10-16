2019-10-16T21:28:31+03:00
Происшествия

Дагестанские силовики пришли с обысками в суд Каспийска

Сути уголовного дела источник пока не уточняет
Андрей ЗОБОВ
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Силовики пришли с обысками в городской суд КаспийскаСиловики пришли с обысками в городской суд Каспийска
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В Дагестане правоохранители провели обыски и выемку документов в Каспийском городском суде. Это было сделано в рамках уже возбуждённого уголовного дела. Однако каким образом к нему могут относиться материалы суда — пока не ясно.

— В среду в городском суде Каспийска прошли оперативные мероприятия. Конкретнее — обыск, выемка документов. Это связано с конкретным, уже возбуждённым уголовным делом. Конкретнее пока сказать не могу, — сообщил источник «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных структурах региона.

Заявления от официальных лиц правоохранительных органов Дагестана по этому поводу пока не было. Ответа на вопрос, каким образом суд может относиться к уголовному делу, пока тоже нет. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий в Каспийске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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