Дагестанские силовики пришли с обысками в суд Каспийска

В Дагестане правоохранители провели обыски и выемку документов в Каспийском городском суде. Это было сделано в рамках уже возбуждённого уголовного дела. Однако каким образом к нему могут относиться материалы суда — пока не ясно.

— В среду в городском суде Каспийска прошли оперативные мероприятия. Конкретнее — обыск, выемка документов. Это связано с конкретным, уже возбуждённым уголовным делом. Конкретнее пока сказать не могу, — сообщил источник «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных структурах региона.

Заявления от официальных лиц правоохранительных органов Дагестана по этому поводу пока не было. Ответа на вопрос, каким образом суд может относиться к уголовному делу, пока тоже нет. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий в Каспийске.