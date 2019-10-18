2019-10-18T09:41:16+03:00
Политика

В КБР прекращены съемки сериала про проституток

Месяц назад съемочную группу обстрелял местный борец за нравственность
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Кабардино-Балкарии завершены съемки сериала «Чики» с актрисой Ириной Горбачевой. Это восьмисерийная картина о четырех подругах, завязавших с бизнесом телом, которые собираются начать новую жизнь в родном городке. Режиссером проекта выступил Эдуард Оганесян. А главные роли сыграли Ирина Горбачева, Алена Михайлова, Ирина Носова и Варвара Шмыкова. В составе сериале также Виктория Толстоганова, Антон Лапенко, Виталий Кищенко.

Съемки фильма не проходили гладко. В начале сентября команду обстрелял один из жителей поселка Прохладный, которого возмутил тот факт, что у него под носом снимают фильм о женщинах с низкой социальной ответственностью. Борца за нравственность арестовали, а съемки продолжили.

Начало выхода сериала намечено на первую половину 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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