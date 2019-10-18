"Есть клетка — будь мужчиной там": Отец Хабиба прокомментировал кадры, где фанаты сына избивают дагестанца

СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-18T13:42:28+03:00

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Отец Хабиба Нурмагомедова - Абдулманап - прокомментировал видео избиения Расула Мирзаева фанатами его сына. Также он высказался о новости, что их семья причастна к этому нападению. Интервью Абдулманап дал спортивному изданию "Спорт24".

- Если кто-то когда-то тренировался в зале с Хабибом и с ним сфотографировались, при чем тут Хабиб? Может, кому-то хочется, чтобы это был Хабиб. Для нас такие вещи неприемлемы. Есть клетка — будь мужчиной там.

Само видео отец не смотрел, но обещал это сделать в скором времени.

18+ Избиение дагестанского бойца фанатами Нурмагомедова.

Напомним, на днях появились новые кадры избиения дагестанского бойца Расула Мирзаева. Конфликт начался задолго до самого инцидента. Мирзаев в одном из клубов столицы вступился за друга Конора Макгрегора Артема Лобова. В массовой драке он бился на стороне русского парня, за что его невзлюбили дагестанцы. Позже неизвестные люди ворвались в квартиру Мурзаева и жестоко избили мужчину ногами и битой. Сообщали, что среди нападавших были люди из окружения Нурмагомедова.

ИСТОЧНИК KP.RU