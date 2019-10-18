2019-10-18T14:30:34+03:00
Общество

Еще одно видео с волком в Ставрополе сняли очевидцы

Зверь бродит в одном районе уже несколько дней
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе на улице Ленина местные жители заметили волка, пишет «Ставропольская правда». Прохожий снял на видео хищника и опубликовал ролик в соцсетях. На зов мужчины животное не откликнулось, но агрессии не проявляло. Некоторые люди, посмотревшие запись, предположили, что это вовсе не волк, а обыкновенная собака.

Два дня назад другие жители города сообщили о волчице, бегающей по улице Ленина. Повадки и походка зверя заметно отличались от собачьих. Но зверь также не проявлял агрессии и был довольно ухожен.

В Ставрополе несколько дней по улицам бегает голодный волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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