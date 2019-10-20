Ставропольское мясо, зараженное африканской чумой, попало на прилавки Кубани

СЕГОДНЯ 17:12 2019-10-20T17:12:05+03:00

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В мясных продуктах, продающихся на прилавках Тихорецкого района, 19 октября обнаружили вирус африканской чумы свиней. Позже выяснилось, что зараженное мясо привезли из Ставрополья.

Напомним, что очаг африканской чумы свиней зафиксировали 17 октября в колхозе «Терновское», который находится в Труновском. Известно, что из-за этого заболевания на предприятии уже погибли свиньи.

Позже в двух районах Ставрополья ввели карантин.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, всю мясную продукцию, привезенную из Ставрополья, уже изъяли из оборота.

По данным ведомства, очаг вируса локализован. Сейчас межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения ветеринарного законодательства и деятельности инстанций на предмет соблюдения требований по утилизации биологических отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU