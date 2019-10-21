Молодой чеченец погиб в упавшем с моста автомобиле

СЕГОДНЯ 13:22 2019-10-21T13:22:38+03:00

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Несчастный случай произошёл накануне, в Грозненском районе Чечни. Так, 26-летний водитель машины МАН ехал по дороге Горячеисточненское – Аргун.

По неизвестной пока причине, автомобиль упал с моста в реку Сунжа. Молодой житель Надтеречного района скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Чеченской Республике.

По данному факту ведется проверка, выясняются подробности трагедии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чечне произошла страшная авария, в которой погида пятимесячная девочка с матерью. Еще шесть человек с различными травмами госпитализированы в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU