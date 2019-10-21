2019-10-21T23:26:38+03:00
Происшествия

Пытались выпытать признание: мать отсудила у МВД 1,5 млн рублей за убитого сына

Кошмарная история произошла в Ингушетии
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Полицейские Центра «Э» запытали до смерти невиновного, выбивая признание в ограблении банкаПолицейские Центра «Э» запытали до смерти невиновного, выбивая признание в ограблении банкаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Магасский районный суд Ингушетии предписал МВД выплатить 1,5 млн рублей безутешной матери, чьего сына запытали в республиканском центре по противодействию экстремизму. Чудовищную историю дополняет тот факт, что виновен убитый не был — из него пытались выбить признание в преступлении, которого он не совершал.

О решении суда сообщил адвокат 78-летней Лемки Долиевой Андрей Сабинин. Он вердиктом крайне недоволен, ведь женщина требовала 15 миллионов, а получила в 10 раз меньшую сумму. Его обжалуют в вышестоящем суде.

История убийства датируется 2016-м годом. Группа полицейских ЦПЭ Ингушетии схватила 50-летнего Магомеда Долиева вместе с его супругой Марем. Требовали признаться, что он якобы участвовал в ограблении банка в Сунже. Избивали, унижали и пытали даже женщину. В итоге несчастный мужчина скончался от удушья.

Запытавших мужчину полицейских судили. В 2018-м году семерых обвиняемых, многие из которых участвовали в других подобных преступлениях, посадили на сроки от 3 до 10 лет. Среди них и начальнки Центра «Э» Тимур Хамхоев. Который в октябре этого года уже пытался подать прошение об условно-досрочном освобождении. Правда, своей цели не достиг — суд оставил преступника за решёткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двух сержантов армии осудили за торговлю наркотиками в части
Лже-сотрудники ФСБ зарабатывали на ставропольцах миллионы
За пытки и взятки будут судить экс-полицейского на Ставрополье
Жители Ставрополя могут оформить платежи за тепло в рассрочку
«Психанул»: мужчину с огромным шампуром сфотографировали в Кисловодске
Гринчи Ставропольского края: 5% опрошенных не будут праздновать Новый год
В Буденновском районе построят школу с бомбоубежищем
Ставропольский бизнесмен судится за право строить дом на кладбище
Водочный завод закрыли на Ставрополье
Нашли в Забайкалье за 6 тысяч км от дома: завершены поиски пропавшей без вести студентки из Владикавказа
Чеченский мотоциклист избил журналиста в Крыму
ВТБ предлагает автомобили марки KIA со скидкой до 11%
Оспорили решение судей кулаками: турнир MMA закончился массовой дракой дагестанцев и казахов
Молодой чеченец погиб в упавшем с моста автомобиле
Бритые и улыбающиеся: из Минвод служить Родине отправилась очередная группа призывников