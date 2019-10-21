Пытались выпытать признание: мать отсудила у МВД 1,5 млн рублей за убитого сына

21 Окт. 23:26 2019-10-21T23:26:38+03:00

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Магасский районный суд Ингушетии предписал МВД выплатить 1,5 млн рублей безутешной матери, чьего сына запытали в республиканском центре по противодействию экстремизму. Чудовищную историю дополняет тот факт, что виновен убитый не был — из него пытались выбить признание в преступлении, которого он не совершал.

О решении суда сообщил адвокат 78-летней Лемки Долиевой Андрей Сабинин. Он вердиктом крайне недоволен, ведь женщина требовала 15 миллионов, а получила в 10 раз меньшую сумму. Его обжалуют в вышестоящем суде.

История убийства датируется 2016-м годом. Группа полицейских ЦПЭ Ингушетии схватила 50-летнего Магомеда Долиева вместе с его супругой Марем. Требовали признаться, что он якобы участвовал в ограблении банка в Сунже. Избивали, унижали и пытали даже женщину. В итоге несчастный мужчина скончался от удушья.

Запытавших мужчину полицейских судили. В 2018-м году семерых обвиняемых, многие из которых участвовали в других подобных преступлениях, посадили на сроки от 3 до 10 лет. Среди них и начальнки Центра «Э» Тимур Хамхоев. Который в октябре этого года уже пытался подать прошение об условно-досрочном освобождении. Правда, своей цели не достиг — суд оставил преступника за решёткой.

ИСТОЧНИК KP.RU