2019-10-22T11:39:42+03:00
Общество

Медики рассказали о состоянии заболевших сибирской язвой в Дагестане

Люди подхватили сибирскую язву во время забоя заражённых животных
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В дагестанской больнице все уже остаются четыре пациента, заболевших сибирской язвой. Все они находятся в изолированных палатах и получают необходимую помощь.

По словам врачей, больные идут на поправку. Медики оценивают состояние четырех заболевших сибирской язвой жителей дагестанского села как удовлетворительное.

Напомним, что очагом инфекции стало село Новокули. Источником, традиционно, является крупный рогатый скот. Люди подхватили сибирскую язву во время забоя заражённых животных.

Более серьезных осложнений им удалось избежать благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Не дай Бог таких детей!": сын избил 54-летнюю мать и стал изгоем
Ненависть или глупость: россиянин не смог оторваться от сосетей и получил угловный срок
Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России
"Чеченский халк" снес голову блогеру-миллионеру Эдварду Биллу
Банк УРАЛСИБ запустил карту «Прибыль»
Джигит-великан и 30-метровая ткачиха: сказочный город появился в Дагестане
«Пока не заплатишь — не возвращайся»: Новая жена заставила мужчину заплатить алименты бывшей
«Найти суженого и устроиться на работу мечты»: В Чечне продолжается охота на «ведьм»
Спустя 15 лет чиновники задумались о помощи в реабилитации пострадавшим в бесланском теракте
Банк УРАЛСИБ предлагает кредитный продукт «Бизнес-Блиц»
Спасатели Малибу: дагестанские полицейские вытащили тонущего мужчину
Не смог приземлиться на лапы: разбившегося кота спасают в Ставрополе
Видео: Резонансный ролик вызвал споры о свадебных обычаях в Чечне
Пятигорчанка нашла лекарство от всех болезней, но потеряла все деньги
В Ставрополе прошел финал «ТЭФИ-Регион»
19-летняя девушка на Ставрополье убила женщину за приставания
Двое детей и их родители пострадали при взрыве газа в Дагестане
23 октября в Ставрополе завоют сирены