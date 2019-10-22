Медики рассказали о состоянии заболевших сибирской язвой в Дагестане

СЕГОДНЯ 11:39 2019-10-22T11:39:42+03:00

Люди подхватили сибирскую язву во время забоя заражённых животных

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В дагестанской больнице все уже остаются четыре пациента, заболевших сибирской язвой. Все они находятся в изолированных палатах и получают необходимую помощь.

По словам врачей, больные идут на поправку. Медики оценивают состояние четырех заболевших сибирской язвой жителей дагестанского села как удовлетворительное.

Напомним, что очагом инфекции стало село Новокули. Источником, традиционно, является крупный рогатый скот. Люди подхватили сибирскую язву во время забоя заражённых животных.

Более серьезных осложнений им удалось избежать благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU