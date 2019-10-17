Медики рассказали о состоянии заболевших сибирской язвой в Дагестане

Накануне количество госпитализированных с сибирской язвой в Дагестане увеличилось до пяти человек. Известно, что у четверых предварительные результаты анализов положительные. А пятую, пациентку, у которой симптомы похожи на опасную инфекционную болезнь, пока обследуют.

В Республиканском центре инфекционных болезней сообщили, что у всех инфицированных кожная форма заболевания. Она проявляется образованием глубоких язв, и этот вид поддается лечению.

Пациентов поселили в изолированных палатах. Все они получают медицинскую помощь. Что касается центра инфекционных болезней, то он полностью обеспечен необходимыми медикаментами.

Все больные – жители села Новокули. Выяснилось, что они заразились, когда разделывали тушу бычка. По словам врачей, более серьезных осложнений им удалось избежать благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Сейчас состояние пяти пациентов оценивается, как средней степени тяжести.

По информации Минздрава Дагестана, для оказания помощи в лечении больных в регион приехали главный внештатный специалист по инфекционным болезням России Елена Малинникова, заместитель директора по координации инфекционной службы центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Городин.

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Известно, что очагом инфекции стало село Новокули. Источником, традиционно, является крупный рогатый скот. Люди подхватили сибирскую язву во время забоя заражённых животных (подробнее).