Спустя 15 лет чиновники задумались о помощи в реабилитации пострадавшим в бесланском теракте

СЕГОДНЯ 13:22 2019-10-22T13:22:02+03:00

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Спустя 15 лет пострадавшим в бесланском теракте могут предоставить санаторно-курортное лечение и оказать высокотехнологическую медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития республики.

– Мы должны составить список граждан, которым необходима такая помощь. Так как отдельного закона о пострадавших в результате терактов пока нет, нужно работать через Минкавказ. Написать соответствующее письмо, и посмотреть, каким образом финансировать это направление. Возможно, в первый год через резервный фонд, – подчеркнул глава регионального ведомства Казбек Томаев.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за оскорбления «Матерей Беслана» Северная Осетия откажется от разработанного Лебедевым логотипа.

ИСТОЧНИК KP.RU