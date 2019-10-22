Спустя 15 лет чиновники задумались о помощи в реабилитации пострадавшим в бесланском теракте
Спустя 15 лет пострадавшим в бесланском теракте могут предоставить санаторно-курортное лечение и оказать высокотехнологическую медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития республики.
– Мы должны составить список граждан, которым необходима такая помощь. Так как отдельного закона о пострадавших в результате терактов пока нет, нужно работать через Минкавказ. Написать соответствующее письмо, и посмотреть, каким образом финансировать это направление. Возможно, в первый год через резервный фонд, – подчеркнул глава регионального ведомства Казбек Томаев.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за оскорбления «Матерей Беслана» Северная Осетия откажется от разработанного Лебедевым логотипа.
ИСТОЧНИК KP.RU