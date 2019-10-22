2019-10-22T14:23:04+03:00
Общество

«Найти суженого и устроиться на работу мечты»: В Чечне продолжается охота на «ведьм»

Целительница признала, что в сложных ситуациях нужно полагаться только на Всевышнего
Ася АСРЯН
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Гадалка предсказывала несчастным женщинам прекрасное будущееГадалка предсказывала несчастным женщинам прекрасное будущееФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Врачи центра исламской медицины в Грозном продолжают «выводить на чистую воду» чеченских ведьм и колдунов. На этот раз неудача улыбнулась «ясновидящей» Раисе Дахтаевой.

Пожилая жительница республиканской столицы предсказывала несчастным женщинам прекрасное будущее. Кстати, услуги современной ведьмы пользовались большим спросом в регионе.

С помощью карт она обещала молодым клиенткам перспективного суженого, а также «помогала» женщинам устроиться на работу мечты.

Однако после поучительной беседы с главным врачом центра исламской медицины Адамом Эльжуркаевым, целительница раскаялась. Она признала, что каждый мусульманин в решении своих проблем должен полагаться только на Всевышнего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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