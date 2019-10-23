Родственнику Арашукова могут предъявить обвинение в хищении денег, связанном с газом

СЕГОДНЯ 18:48 2019-10-23T18:48:01+03:00

В ближайшее время состоится судебное заседание, где рассмотрят вопрос о его мере пресечения

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Накануне в Ставрополе задержали еще двух фигурантов дела о хищении газа на Северном Кавказе. Эти люди оказались родственниками Рауля Арашукова и его сына Рауфа Арашукова.

Так, правоохранители задержали брата супруги Арашукова-старшего - Ахмеда Коцбау. Известно, что до последнего времени он работал замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

А также стражи порядка задержали сына двоюродного брата Рауля Арашукова — Беслана Арашукова. С 2012 года мужчина работал директором ООО «Ставрополькартон». Кстати, одним из владельцев этого предприятия является Рауф Арашуков.

По словам адвоката Артема Шарко, задержанному Беслану Арашукову следствие планирует предъявить обвинение в хищении денежных средств, связанном с природным газом.

Известно, что в ближайшее время состоится судебное заседание, где рассмотрят вопрос о мере пресечения Беслану Арашукову.

По данным информационного источника, 22 октября по месту его жительства в ауле Хабез в Карачаево-Черкесии силовики провели обыски. Также правоохранители не оставили без внимания и предприятие «Ставрополькартон», директором которого он работал около года назад.

ИСТОЧНИК KP.RU