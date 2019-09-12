Находящийся в СИЗО сенатор Арашуков возобновил ведение Instagram

Арестованный экс-сенатор Совета Федерации Рауф Арашуков, один из самых влиятельных людей Карачаево-Черкесии и всего Северного Кавказа, будет вести свой Инстаграм через друзей. Спустя 8 месяцев после ареста во время заседания Совета Федерации в блоге Арашукова. на который подписаны больше 40 тысяч человек, появилась публикация. Арашуков сообщил, что блог будут вести от его имени "друзья".

- Иногда мы будем выкладывать новости о деле и обо мне, - пояснил цель ведения аккаунта Арашуков. Он также дал адрес для писем в СИЗО: 111020, Москва, Лефортовский вал, 5, корп.2 ФКУСИЗО-2 Арашукову Рауфу.

- Кто хочет, может мне писать по этому адресу, - пояснил Арашуков.

Напомним, политика обвиняют в участии в преступном сообществе, а также заказе двух убийств - лидера молодежного движения КЧР Аслана Жукова и бывшего помощника главы Республики Фраля Шебзухова. Кроме того, бывшему сенатору инкриминируют давление на свидетеля, которого Рауф поколотил. Арашуков отрицает причастность к преступлениям. В своей публикации в Инстаграм он называет обвинения против него "надуманными".

Рауф Арашуков приходится сыном Раулю Арашукову, который является одним из самых богатых и влиятельных жителей Северного Кавказа. Арашуков-старший, руководивший газовыми предприятиями КЧР и Ставрополья, также находится в СИЗО "Лефортово" в качестве обвиняемого в хищении газа на 30 млрд рублей. Вместе с ним по делу проходит ряд руководителей предприятий "Газпрома" по Ставрополью, КЧР и другим республикам СКФО.

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