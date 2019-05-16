Сенатор Арашуков поел тюремную баланду и захотел изменить арестантский уклад

Рауф и Рауль Арашуковы недовольны меню в следственном изоляторе «Лефортово», а сенатор и вовсе выразил желание изменить законы, чтобы облегчить участь верующих иудеев и мусульман. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили в Общественной наблюдательной комиссии города Москвы.

У арестованного за заказные убийства политика и его отца, бывшего «газового короля» Северного Кавказа, множество нареканий к условиям содержания. Ситуация особенно обострилась после начала священного для мусульман месяца Рамадан. В это время верующие мусульмане не должны есть в дневное время, а после захода солнца могут позволить себе только правильную, умеренную пищу: сухофрукты, орехи и изредка рыбу.

Арашуковы пытаются поститься и есть лишь халяльную пищу. Часть правильных продуктов можно приобрести в магазине, кроме того, с воли арестованным присылают посылки. Вот только важный компонент — рыбу, им не передают. Санитарные врачи боятся, что вместе с продуктами в СИЗО может попасть инфекция.

— У сенатора и его отца серьёзные претензии к местному меню, которое в принципе не предусматривает никакой халяльной еды и уважения к традициям мусульман и иудеев. Рауф Раулевич посетовал, что если бы знал о таких условиях содержания, то выступал бы с совершенно иными законодательными инициативами, — рассказали в ОНК Москвы.

Рауль Арашуков. Фото: Валерий Шарифулин ТАСС

После этой жалобы члены комиссии обратились к администрации СИЗО с предложением продавать халяльную пищу хотя бы в тюремном ларьке. Но на этом жалобы Арашуковых не закончились. Оказалось, что на этот раз больше претензий у Рауля.

Бывший советник генерального директора федерального «Межрегионгаза» сидит в старой камере. Поэтому, после перевода ТВ на цифровое вещание, у «газового короля» перестал работать телевизор. При этом переданные с воли хороший телевизор и даже цифровую приставку в «Лефтортово» принимать отказываются.

Подобных проблем у младшего из Арашуковых нет — сенатор любит читать и с успехом «разоряет» местную библиотеку, предпочитая детективные романы. Кроме того, он надеется, что вскоре ему всё-таки передадут книги религиозного содержания, присланные родственниками с воли.

— Кроме того, все арестованные жалуются на задержки корреспонденции. В администрации сообщили, что цензор не успевает отследить всю почту, а люди сообщают, что письма идут несколько недель, или даже месяцев. Например, Рауф Арашуков рассказал, что три недели не мог получить письмо без всякого текста, с одной фотографией детей.

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