Комиссия Совета Федерации решила разжаловать сенатора Арашукова

Профильная комиссия Совета Федерации РФ рекомендовала лишить сенаторского статуса Рауфа Арашукова, обвинённого в заказных убийствах. Вопрос внесён в повестку следующего заседания Совфеда, которое пройдёт 22 мая.

— Рабочая группа комиссии СФ по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера установила основания для лишения полномочий сенатора Рауфа Арашукова. — сказал на заседании во вторник глава комиссии, вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

Рекомендации будут направлены руководству Совфеда. Окончательный вердикт сенаторы вынесут на пленарном заседании 22 мая.

Напомним, что вопрос о лишении Арашукова полномочий встал после того, как находящийся в СИЗО «Лефортово» сенатор не успел подать декларацию о доходах. При этом адвокат подозреваемого в организации заказных убийств политика Анна Ставицкая рассказала «КП», что документы были составлены Арашуковым по памяти.

Напомним, что Рауфа Арашукова задержали 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации. На пленарное заседание явились Александр Бастрыкин и Юрий Чайка. Генпрокурор РФ сообщил, что сенатора подозревают заказных убийствах двух общественных деятелей Карачаево-Черкесии: молодёжного лидера Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Следствие предполагает, что в 2010 году они мешали реализации амбиций молодого политика, за что и поплатились жизнью.

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