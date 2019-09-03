2019-09-03T19:32:16+03:00
Происшествия

«Теперь понятно, кто друг, а кто — трус»: Арашуков ответил открестившимся от него друзьям из СИЗО

Бывший сенатор разочаровался в своих старых знакомых, а Рамзана Кадырова продолжает называть «старшим братом»
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Личная страница героя публикации в соцсетиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

После ареста от обвинённого в заказных убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова отвернулась не только общественность, но и звёзды. Филипп Киркоров, Николай Басков, Анастасия Волочкова — все хором стали высказываться о задержанном политике с пренебрежением, дабы показать, что никаких связей, кроме профессиональных, с подозреваемым не имели. Но самым большим ударом стало то, что Тина Канделаки, которую десятки раз видели в компании Рауфа, тоже «дала заднюю». По её словам, с Арашуковым они просто «вместе худели и бегали по утрам».

И теперь опальный политик нашёл возможность ответить телеведущей из СИЗО. В интервью «Радио Свобода» он сообщил, что после произошедшего стал иначе относиться к дружбе.

— Я в полной мере ощущаю поддержку настоящих друзей. Но их ряды поредели. Только оказавшись в таких тяжелых условиях, можно осознать, кто твой настоящий друг, а кто – трус, — подчеркнул Рауф Арашуков.

Бывший сенатор подчеркнул, что до сих пор считает «своим старшим братом» главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Ну а на слова Канделаки нашёл другой ответ.

— Что касается Тины Канделаки: я считаю, что нас связывали добрые, человеческие отношения. Мы дружили семьями, где душой компании была мама Тины. Ну а если она говорит, что мы только бегали по-соседски, то ей виднее, что говорить, — считает Арашуков.

Тина и Рауф Арашуков Фото: Социальные сети

Тина и Рауф АрашуковФото: Социальные сети

Политик подчеркнул, что многие предали его доверие, но не стал их осуждать.

Аллах им судья, — резюмировал невольный гость СИЗО «Лефортово».

КСТАТИ

Арашукова обвиняют в убийстве из-за плевка в лицо

Экс-сенатор Рауф Арашуков признался, что его обвиняют в убийстве из-за плевка в лицо. По словам подозреваемого, такую версию на очной ставке выдвинул его предшественник, экс-сенатор Вячеслав Дерев (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Свидетель: Арашуков хотел побить советника президента КЧР, но получилось убийство

Один из главных свидетелей в деле Рауфа Арашукова, организатор убийства советника президента Карачаево-Черкесии Рустам Копсергенов заявляет, что бывший сенатор не заказывал убийство, а хотел «побить» политика, чтобы занять его место (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сенатор Арашуков поел тюремную баланду и захотел изменить арестантский уклад

Рауф и Рауль Арашуковы недовольны меню в следственном изоляторе «Лефортово», а сенатор и вовсе выразил желание изменить законы, чтобы облегчить участь верующих иудеев и мусульман (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Задержание сенатора Рауфа Арашукова»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Северной Осетии почтили память погибших в террористическом акте 1-3 сентября 2004 года
«Мальчика» вернут на его историческое место в Ессентуках
"Крик о помощи!": в Нальчике собирают деньги для погибающей беременной собаки
Уроженца Дагестана осудили на 11 лет за видео с присягой террористам
Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 найдены
Девушка в коляске из Ессентуков едет на конкурс красоты
Baza: пилоты разбившегося штурмовика на Ставрополье погибли
Названа причина падения штурмовика Су-25 на Ставрополье
Полеты Су-25 временно прекращены на Ставрополье
100-килограммовая девушка выпала из общежития в Ставрополе
Блогерша повторила картину «Девушка с жемчужной серёжкой»
Упавший на Ставрополье штурмовик Су-25 полностью разрушен
Первому памятнику Лермонтову исполнилось в Пятигорске 130 лет
66-летняя ставропольчанка обчистила дачу мертвой соседки
Ставрополец решил насолить обидчику кражей паспорта
Мужчину с татуировкой льва ищут на Ставрополье
На Ставрополье проверили психоневрологические интернаты
Выходные в Ессентуках: арт-базар, фестиваль воздухоплавания и шоу для гурманов