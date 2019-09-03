«Теперь понятно, кто друг, а кто — трус»: Арашуков ответил открестившимся от него друзьям из СИЗО

После ареста от обвинённого в заказных убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова отвернулась не только общественность, но и звёзды. Филипп Киркоров, Николай Басков, Анастасия Волочкова — все хором стали высказываться о задержанном политике с пренебрежением, дабы показать, что никаких связей, кроме профессиональных, с подозреваемым не имели. Но самым большим ударом стало то, что Тина Канделаки, которую десятки раз видели в компании Рауфа, тоже «дала заднюю». По её словам, с Арашуковым они просто «вместе худели и бегали по утрам».

И теперь опальный политик нашёл возможность ответить телеведущей из СИЗО. В интервью «Радио Свобода» он сообщил, что после произошедшего стал иначе относиться к дружбе.

— Я в полной мере ощущаю поддержку настоящих друзей. Но их ряды поредели. Только оказавшись в таких тяжелых условиях, можно осознать, кто твой настоящий друг, а кто – трус, — подчеркнул Рауф Арашуков.

Бывший сенатор подчеркнул, что до сих пор считает «своим старшим братом» главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Ну а на слова Канделаки нашёл другой ответ.

— Что касается Тины Канделаки: я считаю, что нас связывали добрые, человеческие отношения. Мы дружили семьями, где душой компании была мама Тины. Ну а если она говорит, что мы только бегали по-соседски, то ей виднее, что говорить, — считает Арашуков.

Тина и Рауф АрашуковФото: Социальные сети

Политик подчеркнул, что многие предали его доверие, но не стал их осуждать.

— Аллах им судья, — резюмировал невольный гость СИЗО «Лефортово».

КСТАТИ

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