2019-06-27T17:28:04+03:00
Происшествия

Арашукова обвиняют в убийстве из-за плевка в лицо

Сам сенатор считает, что дело против него сфабриковал предшественник
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Экс-сенатор Рауф Арашуков. Фото EPA/ТАССЭкс-сенатор Рауф Арашуков. Фото EPA/ТАСС
Изменить размер текста:

Экс-сенатор Рауф Арашуков признался, что его обвиняют в убийстве из-за плевка в лицо. По словам подозреваемого, такую версию на очной ставке выдвинул его предшественник, экс-сенатор Вячеслав Дерев.

В четверг Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство о продлении ареста бывшему парламентарию. Следователи просят продлить его ещё на два месяца, до конца августа. Однако сам подозреваемый продолжает настаивать, что его дело сфабриковано.

— Между мной и Деревым была проведена очная ставка. Он выдвинул совершенно фантастический мотив убийства. По его словам, я заказал убийство [молодёжного лидера Аслана] Жукова, потому что он плюнул в мой портрет. Более того, Дерев считает, что его стали преследовать из-за меня и он выйдет, если сяду я, — заявил Арашуков в ходе заседания.

Вячеслав Дерев занимал пост сенатора от Карачаево-Черкесии с 2011 по 2016 год Фото: "КП" Архив

Вячеслав Дерев занимал пост сенатора от Карачаево-Черкесии с 2011 по 2016 годФото: "КП" Архив

Не забыл Арашуков в очередной раз сообщить, что он знает, кто мог заказать и сфабриковать дело против него. И снова пожаловался на условия содержания в «Лефортово» — по словам политика, СИЗО «больше похоже на карцер».

Напомним, что сенатора Дерева подозревают в создании преступной группы и хищении 110 миллионов рублей. Несмотря на серьёзность обвинения, в конце февраля политика освободили из СИЗО, после того как он пошёл на сделку со следствием и согласился дать показания против Арашукова.

Убийство, о котором говорил попавший под уголовное дело сенатор, было совершено в марте 2010 года. По данным источников «КП», Арашуков просил лидера молодёжного движения Аслана Жукова о поддержке в достижении политических целей. Однако получил отказ. После этого разъярённый политик решил отмстить и нанял киллера. 15 марта Жуков был застрелен около собственного дома.

Лидер молодежного движения «Адыге Хасэ» Аслан Жуков

Лидер молодежного движения «Адыге Хасэ» Аслан Жуков

Другой жертвой Арашукова следователи называют советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Нанятые политиком люди напали, избили и застрелили жертву. По словам свидетеля, они могли «перестараться» — дуболомам дали задание просто проучить политического конкурента экс-сенатора.

Рауф Арашуков был задержан 30 января. Ему вменяют два заказных убийства, участие в преступной группировке отца и давление на свидетеля. В тот же день силовики нагрянули и к «газовому королю» Раулю Арашукову. По данным следователей, он создал целую банду в Северо-Кавказских офисах «Межрегионгаза». Вместе с сообщниками они похитили «голубое топливо» на 30 миллиардов рублей.

Расследование уголовных дел продолжается.

КСТАТИ

Свидетель: Арашуков хотел побить советника президента КЧР, но получилось убийство

Один из главных свидетелей в деле Рауфа Арашукова, организатор убийства советника президента Карачаево-Черкесии Рустам Копсергенов заявляет, что бывший сенатор не заказывал убийство, а хотел «побить» политика, чтобы занять его место (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Рауфа Арашукова лишили статуса сенатора Совета Федерации

Совет Федерации объявил о досрочном прекращении полномочий арестованного по подозрению в заказных убийствах сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Но причиной лишения высокого статуса стало не уголовное преследование, а тот факт, что сидящий в «Лефортово» политик не успел в срок подать декларацию о доходах и имуществе (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сенатор Арашуков поел тюремную баланду и захотел изменить арестантский уклад

Рауф и Рауль Арашуковы недовольны меню в следственном изоляторе «Лефортово», а сенатор и вовсе выразил желание изменить законы, чтобы облегчить участь верующих иудеев и мусульман (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
За драку, чуть не повлекшую смерть, будут судить жителя Дагестана
Бывший тренер «Анжи» поменял тренерскую скамейку
Больше 25 километров федеральных дорог перестелят на Ставрополье
Шойгу не стал комментировать новости о назначении Евкурова его замом
Железноводск в 2019 году собрал с туристов больше денег, чем Пятигорск
Под Дербентом нашли старейший христианский храм
Машина перевернулась на дороге в Ставрополе
Как Сбербанк отметил День рождения банкомата
21 район Ставрополья заражен саранчой
Дмитрий Медведев и Вячеслав Битаров обсудили вопросы социально-экономического развития Северной Осетии
Владимир Ситников о потере урожая на Ставрополье: «Косим то, что есть»!
«Ситуация сложная»: аграрии Минвод рассказали о видах на урожай
Ставропольцы стали реже брать кредиты
Рекорд России установили воздухоплаватели в Железноводске
Самый зрелищный бой ждет гостей парка Ставрополя
Дагестанские чиновники «потеряли» 241 миллион при строительстве школ
Экс-глава Ингушетии Евкуров: «Завтра я ухожу из соцсетей»
На Ставрополье проживает около 4300 человек с ВИЧ
Трое чиновников из Дагестана заработали на постройке школ почти 250 миллионов рублей
Ярмарка в Ставрополе передислоцируется в центр
Новый глава Ингушетии не планирует серьезно менять правительство
На Ставрополье получили срок два наркодилера
В Ставрополе прекращены поиски 7-летнего мальчика
Кадыров побратался с третьим возможным преемником Путина
Со стен «Динамо» в Ставрополе стирают англоязычные граффити