Арашукова обвиняют в убийстве из-за плевка в лицо

Экс-сенатор Рауф Арашуков признался, что его обвиняют в убийстве из-за плевка в лицо. По словам подозреваемого, такую версию на очной ставке выдвинул его предшественник, экс-сенатор Вячеслав Дерев.

В четверг Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство о продлении ареста бывшему парламентарию. Следователи просят продлить его ещё на два месяца, до конца августа. Однако сам подозреваемый продолжает настаивать, что его дело сфабриковано.

— Между мной и Деревым была проведена очная ставка. Он выдвинул совершенно фантастический мотив убийства. По его словам, я заказал убийство [молодёжного лидера Аслана] Жукова, потому что он плюнул в мой портрет. Более того, Дерев считает, что его стали преследовать из-за меня и он выйдет, если сяду я, — заявил Арашуков в ходе заседания.

Вячеслав Дерев занимал пост сенатора от Карачаево-Черкесии с 2011 по 2016 годФото: "КП" Архив

Не забыл Арашуков в очередной раз сообщить, что он знает, кто мог заказать и сфабриковать дело против него. И снова пожаловался на условия содержания в «Лефортово» — по словам политика, СИЗО «больше похоже на карцер».

Напомним, что сенатора Дерева подозревают в создании преступной группы и хищении 110 миллионов рублей. Несмотря на серьёзность обвинения, в конце февраля политика освободили из СИЗО, после того как он пошёл на сделку со следствием и согласился дать показания против Арашукова.

Убийство, о котором говорил попавший под уголовное дело сенатор, было совершено в марте 2010 года. По данным источников «КП», Арашуков просил лидера молодёжного движения Аслана Жукова о поддержке в достижении политических целей. Однако получил отказ. После этого разъярённый политик решил отмстить и нанял киллера. 15 марта Жуков был застрелен около собственного дома.

Лидер молодежного движения «Адыге Хасэ» Аслан Жуков

Другой жертвой Арашукова следователи называют советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Нанятые политиком люди напали, избили и застрелили жертву. По словам свидетеля, они могли «перестараться» — дуболомам дали задание просто проучить политического конкурента экс-сенатора.

Рауф Арашуков был задержан 30 января. Ему вменяют два заказных убийства, участие в преступной группировке отца и давление на свидетеля. В тот же день силовики нагрянули и к «газовому королю» Раулю Арашукову. По данным следователей, он создал целую банду в Северо-Кавказских офисах «Межрегионгаза». Вместе с сообщниками они похитили «голубое топливо» на 30 миллиардов рублей.

Расследование уголовных дел продолжается.

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