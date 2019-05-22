Рауфа Арашукова лишили статуса сенатора Совета Федерации

Совет Федерации объявил о досрочном прекращении полномочий арестованного по подозрению в заказных убийствах сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Но причиной лишения высокого статуса стало не уголовное преследование, а тот факт, что сидящий в «Лефортово» политик не успел в срок подать декларацию о доходах и имуществе.

Решение о лишении Рауфа Арашукова высоких полномочий было принято единогласно — «за» проголосовали все 153 члена сенатора.

Интересно, что сам Арашуков, через своих адвокатов, утверждает, что успел подать информацию ровно в срок. Защита настаивает на том, что декларация была отправлена в Совет Федерации 1 апреля, в последний возможный день. Документ арестованный по подозрению в двух заказных убийствах Рауф Арашуков заполнил по памяти.

Однако фактически оказалось, что корреспонденция, отправленная в Совет Федерации из «Лефортово» просто не успела дойти к нужному сроку. Поэтому профильная комиссия СФ по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера вынесла на повестку дня рассмотрение вопроса о лишении полномочий попавшего под подозрение сенатора.

При этом, по словам главы профильной комиссии Юрия Воробьёва, это первый подобный инцидент в истории Совета Федерации. Раньше ни один сенатор не забывал подать декларацию и не лишался таким образом своего статуса.

Напомним, что Рауф Арашуков был арестован 30 января в зале заседаний Совфеда. Его обвинили в заказных убийствах советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова и молодёжного лидера Аслана Жукова. Оба преступления датированы 2010 годом.

Кроме того, следствие считает, что экс-сенатор был участником преступной группировки своего отца, советника гендиректора «Межрегионгаза» Рауля Арашукова. Таким образом, при его содействии был похищен газ более, чем на 30 миллиардов рублей.

Расследование уголовных дел продолжается.

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