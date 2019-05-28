Свидетель: Арашуков хотел побить советника президента КЧР, но получилось убийство

Один из главных свидетелей в деле Рауфа Арашукова, организатор убийства советника президента Карачаево-Черкесии Рустам Копсергенов заявляет, что бывший сенатор не заказывал убийство, а хотел «побить» политика, чтобы занять его место. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили источники в следствии.

Преступление произошло в мае 2010 года, в разгар гонки за кресло премьер-министра Карачаево-Черкесии. Шебзухов был советником президента республики и считался одним из главных кандидатов на вакантный пост. А Арашуков, бвыший тогда главой родного Хабезского района также метил выше, желая либо занять место Шебзухова, либо самому стать премьер-министром.

Чтобы подняться по карьерной лестнице, сын «газового короля» Северного Кавказа решил «убедить» Шебзухова в собственной важности. Для этого он и связался с Копсергеновым, которому обрисовал свои планы и попросил нанять людей. Чтобы те донесли до Фраля, что с Арашуковым нужно считаться. За это он заплатил 500 тысяч рублей.

Фраля Шебзухова убийцы хотели «припугнуть», но в процессе застрелили. Фото: пресс-служба правительства КЧР

Рустам Копсергенов за эти деньги нанял Магомета Джубуева, Алика Татаркулова, Султана Джанкезова и Назима Кущетерова. Четвёрка «молодцов» выследила советника президента КЧР и избила в назидание. Однако всё пошло не по плану: в какой-то момент политик то ли вырвался, то ли нападавшим показалось, что он потянулся за оружием. Показания, которые они давали на предварительном следствии и суде разнятся. Но, так или иначе, испуганные головорезы тут же застрелили Шебзухова.

— Между Копсергеновым и осуждёнными, а также между ним и Арашуковым были проведены очные ставки. Все они дали идентичные показания, в которых сообщали, что цели убить Шебзухова не стояло, — сообщил источник «КП».

Напомним, что участники расправы над политиком давно осуждены на сроки от 14,5 до 19 лет колонии строгого режима. Копсергенову Мосгорсуд недавно продлил арест. В СИЗО остаётся и недавно лишённый статуса сенатора Совета Федерации Рауф Арашуков. Напомним, что помимо убийства Шебзухова его обвиняют в заказе убийства молодёжного лидера КЧР Аслана Жукова, участии в преступной группировке отца по хищению газа и давлении на свидетеля.

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