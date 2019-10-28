«Невинномысский Азот» назван крупнейшим налогоплательщиком Ставрополья

СЕГОДНЯ 15:54 2019-10-28T15:54:57+03:00

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По итогам 2018 года самым крупным налогоплательщиком в Ставропольском крае стало АО «Невинномысский Азот». Такие данные опубликовал на своем сайте «Коммерсант». Согласно результатам исследования, предприятие, перечислившее в казну 2,8 млрд руб., также является самым крупным налогоплательщиком во всем СКФО. Лидером же в целом по России названа компания «Сургутнефтегаз».

Опубликованные «Коммерсантом» результаты исследования перекликаются с данными другого авторитетного издания - делового портала «Эксперт Юг». В середине октября «Эксперт Юг» обнародовал свой ежегодный рэнкинг крупнейших компаний СКФО по объёму реализованной в 2018 году продукции, лидерами которого стали ПАО «ОГК-2», АО «Невинномысский Азот» и ООО «Ставролен». Все три компании, кстати, расположены в Ставропольском крае.

Что любопытно, в первую десятку крупнейших компаний СКФО вошли два предприятия, базирующихся в промышленной столице Ставрополья: помимо «Невинномысского Азота», это ГК «Арнест».

Лидером рейтинга инвестиционной активности медиахолдинга «Эксперт» среди частных лиц является Андрей Мельниченко - владелец компании «ЕвроХим», в состав которой входит «Невинномысский Азот». Согласно данным исследования российский предприниматель, которому также принадлежат компании СУЭК и СГК, является крупнейшим частным инвестором в несырьевом секторе российской экономики. Им инвестировано в российскую промышленность около $21 млрд за последние 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU