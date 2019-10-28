2019-10-28T17:59:22+03:00
Общество

Глава Ессентуков оценил уборку улиц на «тройку»

В городе-курорте подвели итоги недели
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Ессентуки приводят в порядок.Ессентуки приводят в порядок.
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Рабочая неделя в мэрии началась с еженедельного планерного заседания в администрации Ессентуков. Заместители главы отчитались о работах на строительных объектах, причинах отключения электроэнергии, капремонте двух многоэтажек и лифтов, работе котельных и уборке города.

Как пояснили на совещании, отключения света в разных частях города связаны с аварийными ситуациями, но все повреждения устранены. В числе нареканий - некачественная уборка улиц и прибордюрной части. Глава города оценил ее на «тройку» и поручил управлению ЖКХ наладить системный контроль.

- Улицы захламлены, прибордюрка не убирается, помойка даже в центре города, - отметил Александр Некристов. Состояние некоторых контейнерных площадок тоже вызывает нарекание. Жители массово наводят порядок на огородах, обрезают ветки, все это сваливают возле мусорных баков.

Особенно грязно на улицах Октябрьской, Гагарина, Кисловодской, Первомайской, на эти улицы будет обращено внимание регоператора по вывозу мусора. Готовность объектов строительства: ФОК - 90%, реконструкция Верхнего парка - 45%, ремонт улиц Разумовского, Яснополянской - 5%. А ход капремонта многоквартирных домов на улицах Энгельса и Пушкинской на этой неделе будет обсуждаться с подрядчиком.

На планерке обсудили еще одну проблему городских улиц. Износ сетей требует постоянного ремонта, но некоторые коммунальные организации, завершив работы, почему-то не считают нужным закапывать вырытые ямы. Улицы остаются в таком состоянии, бывает, и полгода. Глава города поручил всем ведомствам привести улицы а порядок в течение 10 дней. После чего к коммунальщикам будут применяться штрафные санкции.

В числе важных вопросов - также сжигание опавшей листвы. Глава города рекомендовал экологам совместно с пожарными наладить пропагандистскую работу среди населения о вреде сжигания листвы. Опавшую листву необходимо упаковывать в мешки и выставлять на улицу для вывоза и последующей утилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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