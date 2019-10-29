2019-10-29T19:03:49+03:00
Общество

Украденную во время чеченской войны картину выставили в Национальном музее Грозного

Официальная презентация скандального полотна состоится в начале ноября
Ася АСРЯН
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Ранее сообщалось, что украденную во время чеченской войны картину оценили в несколько миллионов рублей. Недавно полотно перевезли из Третьяковки в Чечню. Теперь «Портрет Е.Татевосянав бедуинской повязке» украшает стены Национального музея республики.

— Возвращение в родные пенаты утраченных музейных ценностей — это уже сам по себе значимый факт, поскольку мы неустанно работаем над восстановлением былых фондов. Любая найденная, обнаруженная и возвращенная вещь из нашего музея для нас уже событие, — поделился директор музея Грозного Ваха Асталов.

Кстати, полюбоваться скандальной картиной гости и жители чеченской столицы смогут уже в начале ноябре. В Грозном пройдет всероссийская акция «Ночь искусств», где состоится официальная презентация полотна.

—На нашумевшем портрете изображен российский художник Егише Тадевосян. Он учился вместе с автором картины Александром Головиным в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Студенты решили развлечься по-творчески. Тадевосян переоделся в бедуина и принялся позировать другу. Эту забавную историю художник потом расписал в своих мемуарах. Игривый такой получился этюд с налетом модного тогда импрессионизма. Зато абсолютно в традициях русской реалистической школы конца 19 начала 20 века, —прокомментировал историк искусств, коллекционер Сергей Подстаницкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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